العراق يسجل أعلى حصيلة حالات وفاة يومية بسبب «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 10 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، ما تعد أعلى حصيلة يومية لحالات الوفاة بسبب مرض «كوفيد 19» في البلاد، بحسب فضائية «سكاي نيوز عربية».

وسجلت العراق 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، منها 12 إصابة بالكوادر الطبية والتمريضية والخدمية العاملة بالمؤسسات الصحية؛ ما يصل بحالات الإصابة إلى 5 آلاف و873، كما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 195، وتم تسجيل 66 حالة شفاء جديدة أيضًا، ما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 3110 حالات شفاء.

وتوزعت إصابات الـ24 ساعة الماضية على محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وأربيل وواسط ونينوى وبابل والسليمانية ودهوك وديالى وميسان والمثنى, وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 6179 إصابة.