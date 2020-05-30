أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، أنه سيجرى توقيع الفحص الطبي على سائقي الحافلات، بداية من الاثنين المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها محافظة جنوب سيناء لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، أن القمسيون الطبي بالمديرية، سيوقع الكشف والفحص الطبي، على سائقي الحافلات الراغبين في استخراج وتجديد رخص القيادة، لكافة أنواع المركبات اعتبارا من الاثنين المقبل، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن هذا الإجراء جاء بعد أن تقرر استئناف العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية، اعتبارا من يوم الاثنين، وذلك لاستخراج وتجديد رخص القيادة لكافة أنواع المركبات.

فيما أوضح محمد سعد عليوة، المدير المالي والإداري للقمسيون الطبي بمديرية الصحة، أنه تقرر توقيع الكشف وإجراء كافة الفحوصات الطبية على سائقي المركبات التابعين إداريًا لوحدة مرور طور سيناء، يوم الاثنين المقبل، وتوقيع الفحص على سائقي الحافلات التابعين إداريًا لوحدة مرور أبورديس يوم الثلاثاء المقبل، وسائقي المركبات التابعين إداريًا لوحدات مرور شرم الشيخ ودهب ونويبع، يوم الأربعاء، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا.

وأهابت مديرية الصحة بسائقي الحافلات المترددين على القمسيون الطبي، الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، ومراعاة التباعد الاجتماعي وترك مسافات آمنة، لتسهيل عمل الفريق الطبي ومنع انتشار العدوى.