الجيش الألماني يعيد 3 أفراد شرطة من أفغانستان بينهم مصابان بكورونا

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كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن الجيش الألماني يعتزم إعادة ثلاثة أفراد شرطة ألمان من أفغانستان، منهم اثنان مصابان بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت مجلة "دير شبيجل" الألمانية اليوم السبت أن طائرة "ايرباص ايه400 " اقلعت اليوم في رحلة لهذا الغرض.

وأوضحت المجلة أن طائرة النقل، التي تحمل على متنها طاقما طبيا ستصل إلى العاصمة الأفغانية كابول غدا الأحد بعد هبوط مؤقت في معسكر مزار الشريف.

واكتفت متحدثة باسم سلاح الجو الألماني بالقول إن الطائرة توجهت إلى أفغانستان في رحلة إجلاء لها علاقة بمرض "كوفيد-19" الذي تسببه الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت المجلة أن أعراض المرض ظهرت على الأفراد الثلاثة منتصف الأسبوع الماضي، وجاءت نتيجة اختبار اثنين إيجابية، والثالث سلبية.

وقد تم عزل الثلاثة وتقديم علاج مبدئي لهم في مطار كابول حيث تتمركز العديد من قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وبحسب تقرير المجلة، فإن هؤلاء الأفراد هم جزء من مشروع ألماني للتدريب الشرطي في أفغانستان والذي يحمل اسم "الفريق الألماني لمشروع الشرطة". ويشمل المشروع تدريب الشرطة المحلية في مدينتي كابول ومزار الشريف.