إقامة الصلاة في متحف آيا صوفيا في اسطنبول

أقيمت الصلاة مساء الجمعة من آيا صوفيا في اسطنبول، وهي كنيسة ترجع إلى القرن السادس تم تحويلها إلى مسجد وأصبحت الآن متحفا.

ويشكل استخدام آيا صوفيا لأداء الصلوات نقطة خلاف في تركيا، حيث يطالب متشددون دينيون منذ فترة طويلة بإعادة تحويل الموقع الذي ينتمي إلى موقع التراث العالمي لليونسكو إلى مسجد.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله مساء الجمعة إن حكومات بلاده ستترك لشبانها في الذكرى 600 لفتح إسطنبول، بلدا يليق بعظمة أجدادهم.

جاءت تصريحات أردوغان في خطاب وجهه، عبر الفيديو، إلى المشاركين في الفعاليات التي أقامتها وزارة الثقافة والسياحة أمام آيا صوفيا، بمناسبة الذكرى 567 لفتح إسطنبول، حيث شارك الرئيس في قراءة سورة الفتح بهذه المناسبة.

وشدد الرئيس أردوغان على "أهمية إحياء الذكرى السنوية لفتح إسطنبول، بالتضرع إلى الله وتلاوة سورة الفتح في آيا صوفيا".

وأضاف "في الذكرى 600 لفتح إسطنبول التي توافق عام 2053، سنترك لشبابنا إن شاء الله تركيا تليق بعظمة أجدادهم وبالسلطان محمد الفاتح".

وأعرب أردوغان عن تمنياته بأن يمنح الله الشعب التركي مزيدا من الفتوحات والانتصارات والنجاحات.

كما أعرب عن شكره لكل من شارك في الفعاليات التي أقيمت أمام آيا صوفيا.

وترحم أردوغان على روح السلطان محمد الفاتح، وجميع الأبطال والشهداء الذين ضحوا معه إبان فتح إسطنبول.

وأشار إلى أن فتح إسطنبول يرمز إلى الإعمار، والنهوض، والعدل، والمحبة.

ويحتفل الأتراك خاصة، والمسلمون عامة في 29 مايو/أيار من كل عام، بذكرى "فتح القسطنطينية"، عاصمة الإمبراطورية البيزنطية التي فتحها السلطان العثماني محمد الفاتح عام 1453، بعد أن ظلت عصية على الفتوحات الإسلامية لعدة قرون، ومن ثم أصبحت إسطنبول عاصمة للدولة العثمانية.