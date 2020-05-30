تايوان تنزع الصفة الجنائية عن الزنا

أبطلت أعلى محكمة في تايوان اليوم الجمعة، قانونا يرجع لعقود، يجرم الزنا وكان بموجبه تستدعي العلاقات خارج إطار الزواج عقوبة السجن.

وأبطلت المحكمة المادة 239 من القانون الجنائي التايواني، الذي كان ينص على أن "الشخص المتزوج الذي يزني مع أخرى يجب أن يسجن لمدة عام كحد أقصى، ويحصل الطرف الآخر في الزنا على نفس الحكم".

وقال هسو تزونج-لي، رئيس الدائرة القضائية في يوان، وهي الفرع القضائي من الحكومة التايوانية، إنه جرى إبطال القانون لأنه يقوض بشدة الاستقلال الجنسي الشخصي والخصوصية.

وقال أمين عام الدائرة القضائية في يوان، لين هوي-هوانج، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تايبيه: "بعد نزع الصفة الجنائية عن الزنا، يمكن أن يعتمد الأشخاص على القانون المدني لحماية الأسرة والزواج".