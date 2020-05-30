أمريكا تعرض 3 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن أحد قادة داعش

قدم برنامج المكافآت من أجل العدالة، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة تصل إلى ثلاثة ملايين دولار مقابل المعلومات التي تقود إلى محمد خضر موسى رمضان، قائد بارز وداعية رئيسي لداعش، والمعروف باسم «أبو بكر الغريب» أو تؤدّي إلى تحديد مكانه.

وأشارت الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي إلى أن رمضان واحد من أقدم مسؤولي الإعلام في داعش ويشرف على العمليات الإعلامية اليومية للمجموعة، بما في ذلك إدارة المحتوى الذي يقدّمه تنظيم داعش.

وأوضحت أنه لعب دورًا رئيسيًا في عمليات الدعاية التي يقوم بها تنظيم داعش من أجل دفع الأفراد للتطرّف وتجنيدهم وتحريضهم حول العالم، وأشرف على التخطيط للعديد من مقاطع الفيديو الدعائية والمنشورات والمنصات عبر الإنترنت وتنسيقها وإنتاجها لتتضمّن مشاهد وحشية وقاسية للتعذيب والإعدام الجماعي للمدنيين الأبرياء.

مزيد من المعلومات حول عرض المكافأة هذا موجود على موقع برنامج المكافآت من أجل العدالة على www.rewardsforjustice.net. نشجّع أي شخص لديه معلومات عن محمد رمضان على الاتصال بمكتب مكافآت من أجل العدالة عبر الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه أو عبر البريد الإلكتروني (info@rewardsforjustice.net ) أو على رقم الهاتف 1-800-877-3927 (في أمريكا الشمالية) أو عبر البريد العادي على العنوان (Rewards for Justice, Washington, D.C., 20520-0303, USA). كما يمكن للأفراد أيضًا الاتصال بمسؤول الأمن الإقليمي في أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية، علما أن جميع المعلومات ستبقى سرية بشكل تام.