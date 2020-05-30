وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رسالة إلى جميع أطباء مصر، قائلة: «كل أطباء وتمريض مصر والأطقم الصحية، أنتم جنود في هذه المعركة»، في إشارة منها إلى أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت «زايد» في تصريحات لـ«أخبار مصر»، المذاعة عبر الفضائية المصرية، مساء السبت: «أطالب كل الأطباء، اللي في إجازات يرجع ويقطع إجازته، كل الأطباء تشتغل مافيش حاجة اسمها هناخد إجازة، كلنا مش هنسيب سلاحنا في المعركة دي».

وتابعت أن «مرض فيروس كورونا تشخيصه سهل وعلاجه محدد، لا يحتاج إلى طبيب متخصص بالأمراض الصدرية»، مشيرة إلى أن جميع التخصصات من الممكن أن تعمل في تشخيص وعلاج «كوفيد- 19»؛ لأن برتوكول العلاج وطرق التشخيص محددة.

وناشدت الأطباء بالتخلي عن أي مطالب في الوقت الحالي، معلقة: «ساعة المعركة كلنا بننسى ونشتغل مع بعض».

وأوضحت أنها تتواجد بشكل يومي في مستشفيات الحميات والصدرية؛ «حتى تجعل الأطباء يشعرون أنها بجانبهم في أرض المعركة»، على حد تعبيرها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» و34 وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 22 ألفًا و82 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 6237 حالة، من ضمنهم 5511 متعافيًا.