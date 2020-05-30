الاكتئاب هو مصطلح يستخدم غالبًا بشكل فضفاض لوصف ما نشعر به بعد أسبوع سيئ في العمل أو عندما نمر بفترة انفصال، لكن اضطراب الاكتئاب هو نوع من الاكتئاب الأكثر تعقيدًا، وهناك أعراض محددة تحدد ما إذا كان الحزن الذي نعيشه في بعض الأحيان في الحياة اكتئاب أم لا.

ونشر موقع "هيلث لاين"، قائمة بالأعراض التي يعني ظهورها للشخص تعرضه للاكتئاب.

نظرة اليأس:

الاكتئاب الشديد هو اضطراب مزاجي يؤثر على الطريقة التي تشعر بها تجاه الحياة بشكل عام، حيث أن وجود نظرة يائسة أو عاجزة عن حياتك هو أكثر أعراض الاكتئاب شيوعًا.

فقدان الشغف:

الاكتئاب يمكن أن يأخذ المتعة من الأشياء التي تحبها، حيث يعد فقدان الشغف والإهتمام أو الانسحاب من الأنشطة التي كنت تهتم بها قديما مثل الرياضة أو الهوايات أو الخروج مع الأصدقاء، علامة أخرى على الاكتئاب الشديد.

زيادة التعب والنوم:

الشعور بنقص الطاقة والإرهاق والتعب والرغبة المستمرة في النوم، من أهم أعراض الإكتئاب، حيث يهرب الكثير من الأشخاص من المشكلات وضغوط الحياة عن طريق الذهاب إلي النوم.

القلق:

لم تثبت الدراسات أن الاكتئاب يسبب القلق، ولكن الحالتين غالبًا ما تحدثان معًا، ويمكن أن يشمل أعراض القلق العصبية والأرق أو الشعور بالتوتر، والشعور بالذعر، سرعة دقات القلب، ارتعاش أو ارتعاش العضلات، ومشكلة في التركيز.

تغيرات في الشهية والوزن:

يمكن أن يتقلب الوزن والشهية للأشخاص المصابين بالاكتئاب، وقد تختلف هذه التجربة لكل شخص، حيث تزداد شهية بعض الأشخاص ويكتسبون الوزن، بينما لن يشعر الآخرون بالجوع ويفقدون الوزن.

وأحد المؤشرات على ما إذا كانت التغييرات الغذائية مرتبطة بالاكتئاب هي إذا كانت متعمدة أم لا، إذا لم تكن كذلك ، فقد يعني ذلك أنها ناتجة عن الاكتئاب.

تقلب الحالة المزاجية:

لا تستطيع السيطرة علي حالتك المزاجية، مرة تفرح بشدة والأخري تبكي فيها دون سبب، ولا يوجد شيئا خارجك يدفعك للتغيير، ومشاعرك ترتفع وتنخفض في لحظة، أوقات تحب من حولك والأخري تكرهم بشدة.

التفكير في الموت:

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في عام 2013، فقد توفي أكثر من 42000 شخص من الانتحار في الولايات المتحدة، حيث يرتبط الاكتئاب بالانتحار، وعادة ما تظهر الأعراض السابق ذكرها على الأشخاص الذين يموتون بسبب الانتحار.

ونصح الأطباء النفسيون، بأنه إذا كان لديك بعض الأعراض المذكورة سابقًا لأكثر من أسبوعين، تكون تعاني من اضطراب اكتئابي كبير.