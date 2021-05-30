انخفاض إنفاق الكوريين الجنوبيين بالخارج باستخدام البطاقات المصرفية خلال الربع الأول من العام

أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن إنفاق الكوريين الجنوبيين في الخارج باستخدام البطاقات المصرفية تراجع بنسبة 8ر28% خلال الربع الأول من العام، وذلك بسبب الانخفاض الحاد في أعداد المسافرين بسبب جائحة كورونا.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن البنك القول إن حجم الأموال التي أنفقها الكورييون الجنوبيون في الخارج باستخدام البطاقات المصرفية بلغ 56ر2 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضيين، مقارنة بـ59ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ومقارنة بالربع الرابع، تراجع حجم الإنفاق باستخدام البطاقة المصرفية خلال الربع الأول بنسبة 1ر4%.

ويأتي التراجع في الانفاق في الوقت الذي تفرض فيه الدول حول العالم إجراءات إغلاق لمواجهة موجة ثالثة من تفش فيروس كورونا.