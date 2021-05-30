الثروة السمكية تسمح باستمرار عمل مراكب الصيد في البحر الأحمر حتى منتصف يونيو

وافق رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، على استمرار العمل بمراكب الصيد في البحر الأحمر، حتى منتصف شهر يونيو المقبل، وذلك بناء على طلب صيادي المحافظة، الذي قدمه النواب عبد الرحيم كمال ومحمد سعيد الدابي، عضوي مجلس الشيوخ، وحسام صالح عوض الله وعبد الناصر عطية، عضوي مجلس النواب.



وقال النائب عبد الرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، إنه توجه برفقة النائب عبد الناصر عطية، عضو مجلس النواب، إلى الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، للحصول على الموافقة باستمرار العمل بمراكب الصيد حتى 15 يونيو المقبل، بناء على تأشيرة حصل عليها النواب من السيد القصير وزير الزراعة.



وأكد النائب عبد الناصر عطية، عضو مجلس النواب، الموافقة على إلغاء القرار السابق بالصيد والذي يحظر من خلاله الصيد حتى 31 من الشهر الجاري، وذلك بعد تدخل النواب والحصول على مد فترة الصيد لمده أسبوعين آخرين بناء على طلب الصيادين.



ووجه الشكر لوزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، على استجابتهم لمطالب النواب والتعاون المستمر لمصلحة صيادي المحافظة.