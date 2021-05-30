أرقام تاريخية عديدة تتحقق من نهائي دوري أبطال أوروبا

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شهد نهائي دوري أبطال أوروبا بين تشيلسي ومانشستر سيتي والذي حسمه البلوز، العديد من الأرقام والإحصائيات المميزة.

وفاز تشيلسي مساء السبت، على مواطنه مانشستر سيتي بهدف دون رد أحرزه اللاعب الألماني كاي هافرتز.

وسنرصد إليكم أبرز إحصائيات وأرقام المواجهة النهائية في السطور التالية..

** رقم مميز لصاحب هدف التتويج

بات كاي هافرتز صاحب الـ21 عاما، أصغر لاعب ألماني يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ لارس ريكن لاعب بوروسيا دورتموند في عام 1997 (20 سنة و322 يوما).

** أول هزيمة بنهائي لكتيبة سيتي بيب

خسر بيب جوارديولا أول نهائي له في الكأس ضد مانشستر سيتي، وبعد خسارته ضد تشيلسي، بات منهزما في مباراتين فقط في مسيرته التدريبية.

** رقم مميز لتوخيل ويؤكد سيطرة ألمانية

بات الألماني توماس توخيل هو ثاني مدرب يحقق ثلاثة انتصارات متتالية في جميع المسابقات أمام بيب جوارديولا بعد أن فعل ذلك زميله الألماني يورجن كلوب في 2018 مع ليفربول.

وأصبح توخيل ثالث مدرب على التوالي يتوج بدوري أبطال أوروبا بعد يورجن كلوب في 2019 مع ليفربول، وهانز فليك في 2020 مع بايرن ميونخ.

رقم تاريخي لمدافع تشيلسي

سيزار أزبيليكويتا (قائد تشيلسي)، بات أول لاعب إسباني يرفع كأس أوروبا أو دوري أبطال أوروبا كقائد لفريق غير إسباني».

** كانتي ينضم لقائمة ذهبية

بات نجولو كانتي نجم وسط تشيلسي، واحد من ضمن 6 لاعبين فقط نجحوا في الفوز بكأس العالم والدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وسبق كانتي خمس لاعبين حققوا هذا الإنجاز وهم:

ثنائي فرنسي (تييري هنري، فابيان بارتيز) وجوليانو بيليتي، وثنائي إسباني (جيرارد بيكيه وبيدرو).

ميندي يعادل إنجازا تاريخيا

أصبح الحارس السنغالي ميندي حارس عرين تشيلسي، ضمن ثلاثة حراس فقط حافظوا على أكثر من 9 شباك نظيفة في موسم واحد من دوري الأبطال، بعد سانتياجو كانيزاريس (2001) وكيلور نافاس (2016).