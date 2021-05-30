الهند تدرس تعزيز برنامج ضمان لقروض بقيمة 41 مليار دولار للشركات الصغيرة

تدرس الهند اقتراحا لتعزيز برنامج ضمان القروض للشركات الصغيرة، وفقا لأشخاص مطلعين، حيث تعزز السلطات الإجراءات لمساعدة الاقتصاد على التعافي من أزمة فيروس كورونا المدمرة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المصادر المطلعة، التي طلبت عدم كشف هويتها قبل صدور إعلان رسمي، القول إن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي يحتمل أن تسمح للشركات الصغيرة باقتراض 30% إضافية من الحد الائتماني، وهو ما يزيد على نسبة 20% التي تم الإعلان عنها العام الماضي.

وسوف يتم دعم الدين الإضافي بالكامل من جانب الحكومة.

وتعزز الخطة الأحدث برنامجا تم الإعلان عنه العام الماضي يضمن ما يصل إلى 3 تريليونات روبية (41 مليار دولار) من القروض للشركات الصغيرة في الوقت الذي يحاول فيه مودي إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من آثار الجائحة.

وشهدت الموجة الأحدث من الوباء تسجيل 150 ألف حالة وفاة في شهرين، أي ما يقرب من عدد الوفيات المسجل في العام الماضي بأكمله، ما دفع الولايات الأكثر نشاطا صناعيا في البلاد إلى إعادة فرض الإغلاق.

ومن المحتمل أن تنتهي الحكومة من الخطة وتعلن التفاصيل هذا الأسبوع. ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم وزارة المالية.