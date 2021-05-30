شخص في حالة «غير طبيعية» يتسلل لمدرج مطار الكويت وأنباء عن صعوده لطائرة ولي العهد

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نقلت صحيفة "الراي" أن أجهزة الأمن الكويتية احتجزت شخصا تسلل إلى مدرج مطار الكويت، بينما قال ناشطون إنه صعد إلى طائرة ولي عهد البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأفادت "الراي" استنادا إلى مصادر أمنية مطلعة أن "شخصا في حالة غير طبيعية ضبط وأحيل إلى جهاز أمن الدولة إثر تسلله إلى مدرج مطار الكويت وصعوده داخل إحدى الطائرات".

وأوضحت المصادر أن "تحقيقا فتح في كيفية وصوله إلى المطار واختراق كافة الأجهزة الأمنية

وقال بعض الناشطين إن الشخص كان في حالة سكر ودخل طائرة ولي العهد أثناء إجراء صيانة لها قبل إقلاعها غدا.