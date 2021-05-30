تفاصيل الشراكة بين المتحدة ومجموعة mbc والشركة العربية

وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الأحد، مذكرتين تفاهم مع كلا من مجموعة "mbc" والشركة العربية، بحضور مجلس إدارة الشركة المتحدة بتشكيله الجديد، برئاسة حسن عبدالله، وعضوية كل من محمد السعدي، وتامر مرسي، وعمرو الفقي، وأشرف سالمان، ومحمد سمير.



كما حضر ممثلون عن مجموعة "mbc" والشركة العربية، منهم سام بارنيت الرئيس التنفيذي لمجموعة "mbc"، ومحمد عبدالمتعال رئيس قنوات "mbc مصر"، ووليد العيسوي.



ومذكرة التفاهم الأولى بين المتحدة وبين الشركة العربية؛ تهدف إلى تطوير إعلانات الأوت دور، تهدف إلى تحديث البنية التحتية الخاصة بها.



أما مذكرة التفاهم الثانية، كانت بين المتحدة ومجموعة "mbc" وتعمل على ٣ محاور، هي محاربة القرصنة، والشراكة في إنتاج الأعمال الكبيرة الضخمة، وأن تحصل مجموعة "mbc" على حقوق استغلال إنتاج المتحدة لتوزيعه خارج مصر.