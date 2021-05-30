الإمارات: موانئ أبوظبي تدرج سندات بقيمة مليار دولار في سوق الأوراق المالية

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أعلن "سوق أبوظبي للأوراق المالية" في الإمارات إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن شركة "موانئ أبوظبي" البالغ قيمتها مليار دولار من فئة واحدة وذلك اعتبارا من يوم الخميس المقبل.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الأحد، أن الإعلان عن إدراج السندات جاء بموجب بيان نشره السوق على موقعه الإلكتروني تضمن أحكام التسعير الخاصة بالسندات.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي استنادا إلى قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن نظام السندات وتعليمات إدراج الأوراق المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.