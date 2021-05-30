 التعاون الإسلامي تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين بخميس مشيط السعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التعاون الإسلامي تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين بخميس مشيط السعودية

أ ش أ
نشر في: الأحد 30 مايو 2021 - 11:31 ص | آخر تحديث: الأحد 30 مايو 2021 - 11:31 ص

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة "المفخخة" لاستهداف المدنيين في السعودية، مشيداً بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة المسيرة "المفخخة" التي أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط.

 

وجدد العثيمين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد - تأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابي لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة العربية السعودية في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا، مؤيداً كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

 


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