جامعة مطروح: قافلة بيطرية مجانية لقرية زاوية العوامة ضمن مبادرة حياة كريمة

قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، إن كلية الطب البيطري، نظمت قافلة بيطرية مجانية بقرية زاوية العوامة، التابعة لمركز ومدينة الضبعة، وإحدى قرى مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري في مطروح.



وأضاف رئيس جامعة مطروح، أن القافلة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف خدمة وتنمية المجتمع المحلي، وزيادة الثروة الحيوانية بالمحافظة.



وأشار إلى توقيع الكشف البيطري والعلاج لـ45 حالة أغنام؛ تعاني من أعراض مختلفة، وحالتي أبقار، وحالتي أرانب، وثلاثة حالات دواجن، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على صحة الجميع.