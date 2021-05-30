تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود صباح اليوم الأحد، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع أن يسود ليل غد طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى تعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لنشاط رياح يكون مثيرًا للرمال والأتربة غربًا، قد يصل إلى حد العاصفة، فضلًا عن فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 21 35

بورسعيد 22 29

الإسكندرية 22 32

شرم الشيخ 27 38

أسوان 24 41

كاترين 19 33

الإسماعيلية 20 35