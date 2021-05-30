نائب محافظ بنى سويف يتفقد موقع توقف أحد القطارات اثر خروج عجلات احدى العربات بمركز ببا

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مستجدات توقف القطار القادم من أسوان للقاهرة في نطاق مركز ببا؛ إثر خروج إحدى عجلات القطار من العربة رقم ٤ عن قضبان السكة الحديد، دون أية إصابات، حيث كلف المحافظ "فور إبلاغ غرفة الأزمات بالواقعة" نائبه الدكتور عاصم سلامة، بسرعة الانتقال للموقع لتسهيل اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية وسكة حديد بني سويف.

وعلى الفور انتقل نائب المحافظ، للموقع يرافقه رئيس المدينة المحاسب هاني الجويلي، والتنفيذيون المعنيون، حيث تم عمل كردون أمني حول الموقع، وتم إخلاء القطار بالكامل ونزول جميع الركاب للحرم الآمن، وتم تدبير وسائل انتقال للركاب حوالي 80 ميكروباصا و6 أتوبيسات ميني باص.

وغادر جميع الركاب ولا يوجد أي تكدس، حيث تم تسيير حركة المرور وعودتها لطبيعتها، وتم تسيير حركة القطار للقادمين من القاهرة والمتجه لأسوان.

كما يجري حاليا المتابعة مع الجهات المختصة وفي انتظار انتهاء أعمال الصيانة للعربة، والتي تتم بمعرفة السكة الحديد، لعودة الحركة لطبيعتها في الاتجاهين.

ووجه المحافظ مسؤولي السكة الحديد ببحث الأسباب الفنية التي أدت لحدوث الواقعة، لتلافي تكرارها مرة أخرى.