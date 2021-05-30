تشييع جثمان القيادي اليساري عبدالرحمن الجوهري لمثواه الأخير في الإسكندرية

• نائب رئيس الحزب العربي الناصري ومنسق حركة كفاية قبل حلها في الإٍسكندرية



شُيعَ، اليوم الأحد، جثمان القيادي اليساري، عبد الرحمن الجوهري، نائب رئيس الحزب العربي الناصري، ومنسق حركة كفاية - قبل حلها - وأحد أبرز قادة العمل السياسي المشاركين في ثورتي 25 يناير، و30 يونيو في الإسكندرية، إلى مثواه الأخير ليرقد في مقابر عمود السواري، منطقة كرموز، غربي الإسكندرية.



وشارك في جنازة "الجوهري" قادة القوى السياسة، والمجتمع المدني، والعاملين في وسائل الإعلام، وسط حالة من الحزن على رحيله المفاجئ، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتدهورت حالته الصحية، قبل عده أيام، نُقِل على آثارها إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى، إلى أن فارق الحياة.



يُذكر أن "الجوهري" شغل منصب المتحدث الرسمي باسم حركة كفاية عام 2013، وكان أحد رموز الحركة، التي تأسست عام 2004، وقاد أول مظاهرة في الإسكندرية يوم ٢٥ يناير حيث انطلقت من محطة مصر، وقُبض عليه إلى أن خرج عقب ثورة2011، كما قاد مظاهرات الإسكندرية ضد الإخوان إلى أن أُطيح بهم.



وناصر "الراحل" الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، في دورته الأولى، وشغل منصب نائب رئيس الحزب العربي الناصري مؤخرًا، وكان أحد القيادات السياسية والحقوقية المدافعين عن حقوق الفقراء وشباب القوي السياسية في الإسكندرية.