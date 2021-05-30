وزير الصناعة السوداني يؤكد أهمية دفع العلاقات الاقتصادية مع مصر

أكد وزير الصناعة السوداني إبراهيم الشيخ، أهمية دفع العلاقات الاقتصادية السودانية المصرية لمستويات غير مسبوقة وتحقيق الاستفادة القصوى للشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط الخرطوم والقاهرة خلال المرحلة الحالية.

وذكرت وزارة الصناعة السودانية، في بيان اليوم الأحد، أن الشيخ استقبل المستشار التجاري بالسفارة المصرية في السودان طارق قشوع، حيث بحث اللقاء مذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين في مجال الصناعات الصغيرة خلال الفترة الماضية وسبل تفعيلها قريبا.

وأشار إبراهيم الشيخ، إلى حرص البلدين على ترجمة الروابط السياسية والاقتصادية المتميزة بينهما لمشروعات تعاون مشترك في المجالات الصناعية والاستثمارية المختلفة.

من جانبه، أشاد المستشار التجاري بالسفارة المصرية، بجهود الحكومة السودانية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة في مجال الاستثمار الصناعي في السودان.

وأكد رغبة مصر في توسيع دائرة الاستثمار بالسودان، مضيفا أن مشروعات مصرية عديدة شيدت في السودان الشقيق تركزت في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.

ونقل المستشار التجاري بالسفارة المصرية، دعوة وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، لوزير الصناعة السوداني إبراهيم الشيخ، لزيارة مصر في منتصف يوليو المقبل في إطار التعاون التاريخي الوثيق بين البلدين.