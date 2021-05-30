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توخيل يشكر عائلته ويكشف سر حذاء النهائي بعد التتويج بدوري الأبطال

شريف أبوحمد
نشر في: الأحد 30 مايو 2021 - 4:17 ص | آخر تحديث: الأحد 30 مايو 2021 - 4:17 ص

وجه توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، الشكر لجميع أفراد عائلته بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي.

وفاز تشيلسي بدوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي بهدف دون رد أحرزه كاي هافرتز.

وقال توخيل لشبكة "بي إن سبورتس" عقب اللقاء: "أُحببت فكرة أننا لسنا المرشحين للفوز باللقب، وأننا الطرف الأضعف في النهائي".

وأضاف:"هناك فوارق كبيرة بيننا وبين السيتي وكنا ندرك صعوبة المباراة".

وسئل توخيل عما إذا كان يتفائل ويتشائم قبل المباريات ليرد قائلا: "حصلت على الحذاء الذي ارتديه الآن كهدية من رئيس باريس سان جيرمان، ووعدت طاقمي التدريبي في العام الماضي أنني سأرتديه في المباراة النهائية، لكنني نسيت وخسرنا ضد بايرن ميونيخ لذلك قمت بارتدائه اليوم".

ووجه شكره لعائلته قائلا:"أنا سعيد للغاية، عائلتي ووالدي ووالدتي هنا في ملعب اللقاء، كما أن جدتي تشاهد المباراة، وأريد مشاركتها في الفرحة، أشكر أمي وأبي على كل شيء، وأشكر زوجتي التي ساندتي حين كنت مدربا في الدرجة الثانية".


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