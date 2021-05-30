شركات أجنبية تنجز مراحل بناء أطول رصيف لتصدير النفط جنوبي العراق

كشف مسؤول عراقي عن أن شركات أجنبية انتهت من صب رصيف نفطي جديد هو الأكبر من نوعه في ميناء الزبير بمحافظة البصرة.

وقال المهندس فرحان محيسن الفرطوسي المدير العام لشركة موانئ العراق لصحيفة "الصباح" الرسمية الصادرة اليوم الأحد إن شركة ميتسوبيشي اليابانية ومقاولها الثانوي شركة جلك التركية وتحت إشراف شركة بريطانية أنجز صب الجزء الأخير من أطول رصيف نفطي عراقي بطول 340 مترا في ميناء الزبير بمحافظة البصرة في أطار خطة حكومية لتطوير وتحديث أرصفة الموانئ العراقية.

وأضاف أن الرصيف الجديد تم تصميمه وفق أحدث المواصفات العالمية ليلبي السرعة في التحميل مع نظام آمن وسلامة عاليين وتم تنفيذه من قبل شركات عالمية متخصصة في مجال إنشاء الأرصفة وهو ضمن المشاريع الممولة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي/جايكا حيث من المؤمل إنجاز المشروع بشكل كامل خلال المدة المقبلة.

وذكر أن الأعمال جارية حاليا لإنجاز بناء ثلاثة أرصفة جديدة في ميناء أم قصر التجاري الشمالي والجنوبي وفق مواصفات حديثة وتدار إلكترونيا لاستيعاب الحمولات وفك الاختناقات جراء الازدحامات في أرصفة الميناء القديمة التي يشهد بعضها أعمال صيانة.