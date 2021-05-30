 بالصور.. إيقاف بناء شبكة محمول ومصادرة 138 شيشة بمقاهي في المعادي - بوابة الشروق
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بالصور.. إيقاف بناء شبكة محمول ومصادرة 138 شيشة بمقاهي في المعادي

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأحد 30 مايو 2021 - 2:21 ص | آخر تحديث: الأحد 30 مايو 2021 - 2:21 ص

قام اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين، اليوم السبت، يرافقه إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات بأيقاف أعمال مخالفة تركيب شبكة محمول على سور كارفور، بدون ترخيص، ومصادرة المعدات، وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ ومتابعة بدء أعمال شبكة المعلومات ومديرية الإسكان والرفع والميزانية لمشروع نقل ورش المايكا بالقطامية.

وفى سياق متصل تم ظبط تجهيزات لافتتاح محل بدون تصريح بالشطر الثالث عشر زهراء المعادي، وإزالة الإشغالات من شارع الخمسين بزهراء المعادي وتم التحفظ على 138 شيشة.

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