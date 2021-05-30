البرلمان يستأنف نشاطه اليوم بانعقاد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

يستأنف البرلمان نشاطه اليوم الأحد، بانعقاد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، في الوقت الذي تجتمع فيه عدد من اللجان النوعية لمجلس النواب.

تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 لعدد من الهيئات.

وقال إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان في البرلمان، إن الاجتماعات المقبلة لها أهمية خاصة، سيركز النواب جهودهم لحسم العديد من تفصيلات الموازنة، والتطرق إلى أدق التفاصيل الخاصة بأداء ونفقات كيانات كالهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة تنمية الصعيد والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأضاف منصور لـ"الشروق": البرلمان يقدم أداءً يليق بحجم المتطلبات الخاصة بتلك المرحلة، نواصل الجلسات العامة، واللجان النوعية، وغرفتي البرلمان في النواب والشيوخ في حالة انعقاد مستمر، وكل اللجان النوعية تواصل نظر موازنات كل القطاعات الوزارية الحكومية للوصول إلى أفضل مستهدفات في الموازنة.

من جانبه، قال وكيل لجنة الخطة والموزانة، ياسر عمر، إن لجنة الخطة والموازنة ستكثف أعمالها للأسبوع الجاري، لتلقي تقارير اللجان النوعية بالمجلس بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، وذلك بعد مناقشة كل لجنة موازنات الجهات التي تختص بمجالها.

وأضاف، لـ"الشروق": لازلنا نعيش ظروفا خاصة فرضتها جائحة كورونا، على مختلف قطاعات الدولة، ولكن في جميع الأحوال لدينا موعدا، دستوريا ملتزمين أن نقر الموازنة قبله، ولذلك نكثف اجتماعات اللجان، ويجب أن ننتهي من إقرار الموازنة العامة قبل نهاية شهر يونيو، حتى يتم العمل به من جانب الحكومة.

فيما تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار، أيضًا اجتماعا اليوم الأحد لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021 /2022، وذلك فيما يخص بعض قطاعات وزارة الثقافة: (مكتبة مصر العامة الرئيسية – صندوق مكتبات مصر العامة – الجهاز القومي للتنسيق الحضاري – المركز القومي للترجمة – رئاسة قطاع الإنتاج الثقافي- المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية - البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية- المركز القومي للسينما – البيت الفني للمسرح).

وتستكمل لجنة الإعلام اجتماعًا بعدها لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021 /2022، وذلك فيما يخص بعض قطاعات وزارة الثقافة: (مكتبة مصر العامة الرئيسية – صندوق مكتبات مصر العامة – الجهاز القومي للتنسيق الحضاري – المركز القومي للترجمة– رئاسة قطاع الإنتاج الثقافي- المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية - البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية- المركز القومي للسينما – البيت الفني للمسرح).

وفي سياق متصل، يعقد مجلس الشيوخ جلساته يومي الأحد والإثنين المقبلين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لاستعراض تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021- 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل " 2018 – 2019- 2021- 2022.

كما ينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.

ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.