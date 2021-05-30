تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدا الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية صفط الخمار، في مركز المنيا، على مدار يومين متتاليين 31 /5 و1 /6، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية – القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.