مسؤول عراقي: المبعوثة الأممية تصرفت خارج السياقات القانونية

تحدث مسؤول عراقي رفيع عن أدوار "خارج السياقات القانونية" لرئيسة البعثة الدولية (يونامي) في العراق، تزامنت مع حادثة اقتحام المنطقة الخضراء من قبل مسلحين تابعين لـ"الحشد الشعبي".

وأوضح المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن جنين بلاسخارت "أجرت لقاءات مع مسؤولين عسكريين، سبق وأصدروا أوامر لاقتحام المنطقة الحكومية لإطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي اللواء قاسم مصلح.

ونقلت الصحيفة اليوم الأحد عن المسؤول القول إن "لقاءات بلاسخارت الأخيرة جرت من دون تنسيق مع الحكومة العراقية، كما أنها شملت قيادات عسكرية رفيعة، على صلة مباشرة بأحداث 26 مايو الحالي".

وأشار المسؤول إلى أن الحكومة العراقية "طالبت رئيسة البعثة بتفسيرات عن السياق القانوني الذي جرت في إطاره هذه اللقاءات، لا سيما أنها تزامنت مع حوادث هددت سيادة البلاد".

وفي العادة، تمتنع بعثة الأمم المتحدة عن إصدار مواقف من الأزمات السياسية المحلية، وغالباً ما تحرص على عدم التورط في تعليقات ذات طابع إشكالي، وتحث على حل المشكلات الداخلية بالحوار بين الأطراف المعنية.

لكن المسؤول الحكومي أشار إلى أن "بغداد لا ترى في ملف اقتحام المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة وأهم مؤسساتها، مسألة نزاع سياسي بين الفاعلين العراقيين، بل حادثة خطيرة تكاد تهدد سمعة البلاد واستقراره".