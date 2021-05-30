خاطفون في نيجيريا يطلقون سراح طلبة محتجزين منذ أكثر من شهر

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قال مسؤول في نيجيريا يوم السبت إن مسلحين أطلقوا سراح مجموعة من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة تدريس كانوا محتجزين كرهائن لأكثر من شهر شمال شرقي نيجيريا.

وقال مفوض ولاية كادونا للأمن الداخلي والشؤون الداخلية صامويل أروان في بيان " إن الطلاب المختطفين من جامعة جرينفيلد، والذين احتجزتهم عصابة مسلحة كرهائن، تم إطلاق سراحهم من قبل خاطفيهم".

وتم خطف الأربعة عشر رهينة من الطلاب واعضاء هيئة التدريس من جامعة جرينفيلد خارج كادونا، عاصمة الولاية، في 20 أبريل الماضي.

وقتل المسلحون خمسة من الطلاب اثناء احتجازهم بعد أن رفضت الحكومة دفع فدية. ورفضت حكومة ولاية كادونا التفاوض مع المسلحين.

وقال أروان "أنه تم العثور على الرهائن المطلق سراحهم على طريق كادونا- أبوجا".

وقال أباء الطلاب المخطوفين لصحف محلية إن الحكومة دفعت فدية. ولم يعلق أروان على ما إذا كان تم دفع فدية أم لا.

وشهدت نيجيريا سلسلة من عمليات الخطف الجماعي للطلاب من المدارس منذ أبريل 2014، الوقت الذي خطفت فيه جماعة بوكو حرام الجهادية 276 فتاة من مدرستهم الداخلية في شيبوك.

كما تستغل العصابات الإجرامية عمليات الخطف كمصدر للدخل.