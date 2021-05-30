مجلس الدولة الليبي يعتبر الاستعراض العسكري في بنغازي «خرقا خطيرا»

اعتبر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الاستعراض العسكري،الذي نظمته القيادة العامة لما يسمى بالجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، "خرقا خطيرا وسلوكا عدوانيا"، داعيا المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلي للجيش الليبي إلى ضرورة وضع حد لهذه "الخروقات"، والعمل على إرساء وقف إطلاق النار، والشروع في توحيد المؤسسة العسكرية وفق "عقيدة وطنية خالصة تقوم على حفظ الحدود وصون الدستور والنأي عن العملية السياسية".

ونظمت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، مساء اليوم، عرضا عسكريا بقاعدة بنينا العسكرية في مدينة بنغازي، لمناسبة الذكرى السابعة لـ«عملية الكرامة»، شاركت فيه فرق ولواءات من القوات، فضلا عن آليات عسكرية ودبابات ومدافع ضمن لواءات الجيش.

ودعا المجلس الأعلى للدولة في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المجتمع الدولي إلى "التخلي عن سياسة الكيل بمكيالين" و"رفع يده تماما عن (قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة )حفتر، والعمل فقط مع الأجسام الشرعية والسلطات الرسمية احتراما للسيادة الوطنية ولحق الليبيين في التعبير والاستمرار في البناء الديمقراطي".

وأكد المجلس مشاركته بفعالية في كل المحاولات الصادقة والجادة لإرساء السلام والمضي قدما في العملية السياسية عبر مشاركته في مسارات الحوار المتعددة، غير أنه شدد على أن ذلك "لا يعني التهاون أو التفريط في مكتسبات ثورة 17 فبراير وأهمها تسييد القانون والدستور والتداول السلمي على السلطة".

واعتبر المجلس العرض العسكري "سلوكا تصعيديا وإشارات تلويح بالقوة ولغة السلاح يتزامن مع اقتراب الليبيين من تسوية سياسية شاملة، ويعكس رغبة محمومة للاستيلاء على السلطة بالقوة، حتى وإن كان الثمن باهظ الفداحة". وفق تعبير البيان.