نائب محافظ الأقصر يناقش استعدادات الموسم السياحي مع وفد من نقابة المرشدين

التقى محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، اليوم الأحد، بوفد من نقابة المرشدين السياحيين بالمحافظة لمناقشة الاستعداد للموسم السياحي، والتعرف على أهم المعوقات التي تواجه المرشدين السياحيين.



وأكد خيري ضرورة قيام المرشدين السياحيين بالتسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح فيروس كورونا، باعتبارهم في الصفوف الأولى للتعامل مع السائحين.



وتابع نائب محافظ الأقصر، اجراءات حصول المرشدين السياحيين على لقاح كورونا، وذلك عبر اتصال هاتفي مع محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحي، الذي أوضح انه تتم متابعة اجراءات حصول المرشدين السياحيين وكافة العاملين بالقطاع السياحي بالفنادق وشركات السياحة على لقاح كورونا.