قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية، العرض المسرحي "دم السواقي" تأليف بكرى عبدالحميد وإخراج مها بدر، على مسرح قصر ثقافة بنها ضمن عروض أندية المسرح، أشعار مجدي أبوالخير، ديكور يسرا نبيل، إضاءة عمرو عادل، تصميم استعراضات محمد صلاح.

وتدور أحداث العرض حول سؤال محدد، هل الحب حقا جريمة نحاول التنصل منها ونعتبر العاشق مجنون؟ أم أن المال والسلطة هما من يتحكموا في المشاعر والأحاسيس والحب يصبح مجرد تهمة، بطولة مصطفى أبو طالب، عمر أبو طالب، أحمد هاني، بسمة تامر، عبدالله عبدالحليم، عماد سكر، محمد ناصر الشاعر، مها بدر، سعاد السعيد، ومحمد ياسر.

حضر العرض لجنة المشاهدة المكونة من الناقدة لمياء أنور، والفنان جمال قاسم، والمهندس محمود حنفي، ومسعد القاضي.