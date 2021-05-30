سميرة سعيد تستعد لطرح أحدث أغنياتها «2 بالليل»

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تستعد الفنانة سميرة سعيد، لطرح أحدث أغنياتها بعنوان "2 بالليل"، خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعدد من المنصات الرقمية والإذاعات.
الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وهندسة صوت أمير محروس.