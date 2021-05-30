قيادي فلسطيني يتوقع ارتفاع وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية

توقع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم اليوم الأحد، ارتفاع وتيرة الانتهاكات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وذلك قبيل تشكيل الحكومة الإسرائيلية وفشل بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) عن صيدم قوله "إن القيادة في حالة انعقاد دائم جراء مواصلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد شعبنا في القدس".

وأشار إلى اللجنة المركزية لحركة "فتح" تعقد غدا الاثنين اجتماعا لها لـ "بحث العديد من القضايا، ومتابعة ما يجري على الأرض من انتهاكات متواصلة، ومتابعة قرار مجلس حقوق الانسان مواصلة المقاومة الشعبية، وترتيب البيت الداخلي، في إطار تحقيق الوحدة الوطنية".