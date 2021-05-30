قالت الدكتورة سهى بهجت، مستشارة وزير السياحة والآثار، إن تقديم الحزم التحفيزية لقطاع السياحة من قبل الدولة يدل على اهتمامها بالقطاع وذلك ليس فقط بسبب جائجة كورونا، وإنما منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس السبت، أنه يتم الاهتمام بقطاع السياحة كأحد الروافد الاقتصادية الهامة للدولة، مدللة على ذلك بما يتم اتخاذه من إجراءات بصفة مستمرة لدعم القطاع السياحي.

وأشارت إلى العدم الذي يتلقاه القطاع الأثري والذي يظهر في حجم الإنجازات التي تم تنفيذها الفترة الماضية على أرض الواقع، مؤكدًا أن اجتماع الرئيس أمس لمناقشة مشروعات التنمية السياحية يؤكد استمرار الدعم والاهتمام بالقطاع.

وذكرت أن الفترة الماضية والحالية تشهد العديد من الاكتشافات الأثرية وتم إنجاز الكثير من المشروعات، إضافة إلى إنشاء مشروعات أخرى مازالت تحت التنفيذ، مضيفة أن الرئيس يتابع أداء تنفيذ تلك المشروعات، لأنها تعكس صورة مصر الحضارية.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول «متابعة مشروعات التنمية السياحية على مستوى الجمهورية».

وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الحالية والمستقبلية في مجال التنمية السياحية، والتي تضم منتجعات عقارية وفندقية وأنشطة سياحية متنوعة على مستوى الجمهورية، خاصةً على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، وما تم من نسب المستهدفات التنفيذية التي تحققت من تلك المشروعات السياحية المختلفة منذ بدايتها ومردودها التنموي والاقتصادي والسياحي، مع الوقوف على كافة التحديات في هذا الإطار.

