أشرف زكي: الشركة المتحدة حريصة على تفعيل قانون نقابة المهن التمثيلية

أشاد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بمؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، متوجهًا بالشكر للشركة المتحدة على العرض الوافي والذي اتسم بالشفافية الشديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إن مؤتمر الشركة المتحدة أجاب على الكثير من التساؤلات كما أنه كان له رؤية تدعو للتفاؤل، موضحًا أن التنسيق مع النقابة في الأعمال الدرامية يضمن تفعيل قوانينها.

وأضاف أن الشركة المتحدة حريصة على تفعيل قانون النقابة، ومع عدالة التوزيع والأجور، مشيرًا إلى فتحها المجال لدخول شركات جديدة مجال الإنتاج الدرامي والسينمائي ما يساعد على عودة مصر لمكانتها كهوليود الشرق.

وأشار إلى وضع بروتوكول تعاوني مع الشركة المتحدة، مضيفًا أنه سيعرض على الشركة إنشاء مكتب تجارب أداء مشترك للحصول على بيانات كاملة للعاملين في تلك المهنة، وذلك لتوفير الممثلين عندما يطلب المخرجين.

وأوضح أن مصر تضم رموزًا لابد من الافتخار بها، بالإضافة إلى نماذج متخصصة تتخرج كل عام من أكديمية السينما، ولابد من توفير عمل لهم، متابعًا: «التجربة تقول أنه لابد أن المبدعين وشباب المبدعين تتاح لهم الفرصة».

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ظهر اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان ما تحقق من إنجازات، بالإضافة لكشف ملامح التطوير خلال المرحلة المقبلة وخططها المستقبلية.

وأعلنت الشركة خلال المؤتمر المنعقد تحت شعار «5 سنوات من التطوير» عن توسيع قاعدة المشاركة مع المنتجين لتشمل أكبر عدد من الأعمال الدرامية على مدار العام.

كما سيتم توزيع الإنتاج الدرامي بشكل عادل على موسم ممتد خارج شهر رمضان، فضلا عن العمل على إعادة إنتاج الأشكال الدرامية المختلفة المكثفة مثل حلقات السباعيات وإنتاج أعمال 15 حلقة.

وسيتم تطوير الدراما من خلال المنظومة الجديدة للإنتاج وضبط الأسعار، ويتم التعاون مع شركات الإنتاج داخل السوق المصري (شركة العدل الجروب - شركة سيل ميديا – شركة الجابري – شركة آرت ميكر - روزناما - طارق الجنايني - ماجنوم- میدیا هب).



