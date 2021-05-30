الجوازات تواصل تسهيل تقديم خدماتها لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بإشراف اللواء مصطفى العدوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الوثائق، تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية، وتقديم جميع التيسيرات لكبار السن لحصولهم على الخدمات الشرطية.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بقيادة اللواء يحيى عبد الكريم مدير الإدارة، من المواطنين، عددًا من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها.

وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كل الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتؤكد الوزارة، مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كل المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.