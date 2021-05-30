كندا تمدد صلاحية آلاف الجرعات من لقاح استرازينيكا المضاد لكورونا

قررت وزارة الصحة الكندية، تمديد تاريخ انتهاء صلاحية عشرات الآلاف من جرعات لقاح أوكسفورد - استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، لمدة شهر واحد، مما خفف الضغط على الكنديين الذين يتدافعون للحصول على جرعة ثانية قبل تلف اللقاحات.



وذكرت صحيفة "تورنتو ستار" الكندية اليوم الأحد - أن وزارة الصحة أكدت أن هذه الخطوة مدعومة بأدلة علمية وافرة، وأوضحت أنها تلقت طلبًا مباشرة من استرازينيكا مع "بيانات حول سلامة المنتج" التي توضح أنه يمكن استخدام ما مجموعه 49 ألف جرعة من اللقاح بأمان وفعالية على مدى سبعة أشهر بدلاً من فترة الصلاحية الأصلية البالغة ستة أشهر.



وذكرت وزارة الصحة الكندية، في بيان ، أن هذا القرار من شأنه أن يجعل المقاطعات والأقاليم قادرة على استخدام مخزونها الحالي وتزويد الكنديين بجرعات اللقاح التي يحتاجونها بشدة.