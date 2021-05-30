المصري يؤدي مرانه الأساسي لمباراة أسوان بدور 8 لكأس مصر

أدى فريق المصري البورسعيدي مساء اليوم، مرانه الأساسي على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، استعداداً لمباراة أسوان بدور 8 في بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها في السابعة مساء غد الإثنين 31 مايو الجاري على ستاد الإسكندرية.

وقبل بدء المران حرص على ماهر المدير الفنى الاجتماع بلاعبيه مؤكداً لهم ضرورة التعامل بجدية كاملة مع مباراة أسوان المقبلة مشيراً أن مباريات الكؤوس لها طبيعة خاصة وتتطلب إتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر طوال المباراة.

وأكد المدير الفني على ضرورة الاحترام الكامل لفريق أسوان بصرف النظر عن هزيمته أمام فريق الاتحاد السكندرى أمس بالدوري إلا أنه يضم بين صفوفه عدد من اللاعبين المتميزين ويقودهم مدير فنى صاحب خبرة كبيرة بالدورى الممتاز.

وحذر على ماهر لاعبيه من مفاجأت مباريات الكأس وشدد على عدم الاستهانه بالمنافس او الثقة الذائده التى قد تكلف الكثير و الكثير.

وعن المران فقد جاء خفيف لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة وادي دجلة وخضعوا بعده لجلسات التأهيل والاستشفاء فيما خاض باقى اللاعبين مران قوى اشتمل على عدد من الوحدات البدنية والفنية وأدى حراس المرمى مران تخصصى تحت إشراف مصطفى فتحى مدرب حراس المرمى.