مولودية الجزائر يقرر استبعاد 4 لاعبين ويطالبهم بتعويضات

قرر نادي مولودية الجزائر لكرة القدم يوم السبت، استبعاد 4 لاعبين من الفريق الأول على خلفية تداول مقطع فيديو يظهرهم وهم يحتفلون في ملهى ليلي.

ووافق مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر على القرار الذي اتخذه رئيسه عمار براهمية، باستبعاد اللاعبين توفيق عدادي، وبلال بن ساحة، ووليد علاتي، وميلود ربيعي، لحين مثولهم أمام المجلس التأديبي، فيما تعرض اللاعب أيمن رحماني لعقوبة مخففة نظرا لصغر سنه.

وتفكر إدارة مولودية الجزائر في مطالبة اللاعبين الأربعة بتعويضات مالية نتيجة الضرر الذي ألحقوه بالفريق، حيث تتهمهم بخرق البروتوكول الصحي، وتعريض حياة الغير للخطر، والتلاعب بسمعة النادي.

ومن جهته لم يعترض نبيل نغيز، المدير الفني لمولودية الجزائر على قرار استبعاد اللاعبين الأربعة، مؤكدا أنه لا يقبل بلاعبين يخلون بالقواعد الانضباطية.

يشار إلى أن مدة عقدي علاتي وربيعي تنتهي في تموز/يوليو، فيما يسري عقد بن ساحة المعار من الترجي التونسي حتى 21 أكتوبر، أما عدادي فعقده يمتد حتى أول أكتوبر2022.