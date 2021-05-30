 عمرو أديب نافيا تواجده في غزة: تفاجأت بصور وتصريحات لي وأنا مش هناك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عمرو أديب نافيا تواجده في غزة: تفاجأت بصور وتصريحات لي وأنا مش هناك

عمرو أديب
عمرو أديب
أمل محمود
نشر في: الأحد 30 مايو 2021 - 10:36 م | آخر تحديث: الأحد 30 مايو 2021 - 10:38 م

نفى الإعلامي عمرو أديب، ما تداول من أخبار عن تواجده على رأس وفد إعلامي بغزة، موضحًا أنه زارها من قبل أكثر من مرة.

وقال خلال تقديم برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الأحد، إن تفاجأ من صدور تصريحات على لسانه ونشر صور له، مشيرًا إلى تعليق الإخوان على صورهه بأنه كان خائفًا.

وأضاف أنه خلال زياراته المسبقة لغزة لم يكن خائفًا مطلقًا، خاصة وأنه كان يتم تأمينه من قبل ضباط تابعين لحركة حماس، ساخرًا: «المضحك أن لقيت تصريحات ليا وأنا مش هناك».

وذكر أنه يحب التواجد في غزة خاصة وأن أهلها يحبون الشعب المصري، مضيفًا أنه على الرغم من وجود توترات سياسية بين فلسطين ومصر في وقت من الأوقات إلا أن شعبي البلدين يحبان بعضهما.

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