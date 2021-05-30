 انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بميناء الإسكندرية - بوابة الشروق
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انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بميناء الإسكندرية

هدى الساعاتي
نشر في: الأحد 30 مايو 2021 - 5:03 م | آخر تحديث: الأحد 30 مايو 2021 - 5:03 م

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.

 

وقال ميناء الإسكندرية، في بيان له اليوم الأحد، إن إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر و وارد 238585 طنا، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 3331 حاوية مكافئة.

 

وفي ذات السياق، فقد بلغ إجمالي عدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ حاليا 83 سفينة، كما تم دخول و خروج عدد 13197 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.

 

وقد شدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

 


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