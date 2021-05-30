أبو مازن يشيد بمواقف مصر بقيادة السيسي لدعم الشعب الفلسطيني

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمواقف وجهود ومبادرة جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطيني، اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس جهاز المخابرات العامة ، الوزير اللواء عباس كامل والوفد المرافق له.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا ) لقد تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالتهدئة الشاملة، بما يشمل القدس والضفة وغزة، وإعادة إعمار قطاع غزة، وملف الحوار الوطني الفلسطيني، والأفق السياسي الذي يعتبر مدخلاً للاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

من جانبه، نقل الوزير عباس كامل، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأخيه الرئيس محمود عباس، وتأكيده بأنه رأس الشرعية الفلسطينية وعنوانها، وستواصل مصر التنسيق والعمل مع دولة فلسطين في جميع الخطوات والمبادرات.

حضر اللقاء، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطيني اللواء ماجد فرج.