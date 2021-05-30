القوى العاملة: تحصيل 63 ألف جنيه مستحقات ورثة 6 متوفين بالأردن

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان حصل على مستحقات 6 مواطنين متوفين لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي للورثة بإجمالي 3 آلاف و969 دولاراً أي ما يوازي 63 ألف جنيه مصري تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة- في بيان، اليوم الأحد- أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي الأردن بمتابعة مستحقات ورثة العمال المتوفين الذين تقدموا لصرفها، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وأضاف المتحدث أنه بمتابعة المستحقات مع طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، قائلا: "إنه في إطار المتابعة اللحظية على مدار الساعة لحل مشكلات المواطنين المصريين العاملين بالأردن وديا، وخاصة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، قام المكتب بتحصيل معاش شهري من مؤسسة الضمان لورثة 6 متوفين وذلك لـ 32 مستحقاً".

وأوضح أن المستحقين هم ورثة المواطن المتوفى "طلعت. م.ع.ع" لـ 6 مستحقين بمبلغ 571.33 دولار، وورثة المواطن المتوفى "أحمد. ز.ش.ح" لـ 6 مستحقين بمبلغ 329.97 دولار، وورثة المواطن المتوفى "عماد.ز.ع.ج" لـ 5 مستحقين بمبلغ 983.73 دولار، وورثة المواطن المتوفى "اسحق. ف.و.ج" لـ 5 مستحقين بمبلغ 1379.46 دولار، وورثة المواطن المتوفى "صافي.ب.م.ش" لـ 7 مستحقين بمبلغ 216.08 دولار، وورثة المواطن المتوفى "عمرو.ش.ع.ع " لـ 3 مستحقين بمبلغ 488.61 دولار.