إعلان القائمة النهائية للمرشحين لعمادة كلية الحقوق بجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ‏ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات، اليوم الأحد، عن القائمة النهائية للمرشحين لشغل منصب عميد كلية الحقوق بالجامعة، وذلك وفقاً للجدول الزمني لاختيار القيادات الجامعية لشغل المنصب.



وأشار رئيس جامعة طنطا، إلى أن القائمة النهائية للمرشحين ضمت وفقًا للترتيب الأبجدي: "الدكتور ‏أشرف عبد الرازق إبراهيم ويح، الأستاذ بقسم الشريعة الإسلامية، والدكتور ‏جمال محمود محمد الكردي، أستاذ ورئيس مجلس قسم القانون الدولي الخاص".



وأوضح رئيس الجامعة، أنه وفقاً للجدول الزمنى للترشيح تم تخصيص يوم الثلاثاء القادم لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين.