إيران توقع اتفاقات مع شركات محلية لدراسة حقل أزاديجان النفطي

أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، اليوم الأحد، أنها ستوقع غدا على ثلاثة اتفاقات مع شركات محلية لدراسة حقل أزاديجان النفطي العملاق المشترك مع العراق.

وذكرت الشركة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه إذا أدت الاتفاقات الأولية إلى إبرام عقود نهائية، فإن هذا من شأنه أن يرفع الطاقة الإنتاجية للنفط من حقل أزاديجان، دون أن تذكر أرقاما.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الشركة القول إن شركة "تطوير صناعة النفط والغاز في بلاد فارس" ستتولى الجزء الشمالي من الحقل، وستدرس شركتا "بتروبارس" و"بترويران للتطوير" القسم الأوسط، وستدرس شركتا "باسارجاد لتطوير الطاقة" و"دانا للطاقة" الجزء الجنوبي.

تجدر الإشارة إلى أن أزاديجان، المنقسم إلى قسمين شمالي وجنوبي، هو أكبر حقل نفطي تشترك فيه إيران مع دولة مجاورة، ويقدر احتياطيه بنحو 32 مليار برميل من النفط.