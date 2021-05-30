اعتقال 10 أشخاص مع تزايد القتلى في مأساة مشروبات كحولية سامة في الهند

ارتفع عدد قتلى التسمم بمشروبات كحولية في ولاية أوتر براديش شمالي الهند إلى 35 شخصا اليوم الأحد، فيما اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في المنطقة.



وأصيب سكان محليون وسائقو شاحنات في ثلاث قرى بمنطقة عليكره بإعياء بعد تناول الكحول السام، وتوفي 23 شخصا بعد نقلهم إلى المستشفى في وقت مبكر من يوم الجمعة.



وقال ساتيش جوتام، وهو نائب برلماني في عليكره، للصحفيين إن عدد القتلى ارتفع إلى 35 على الأقل حتى اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الإدارة المحلية تتستر على العدد الفعلي للوفيات الذي يزيد على ذلك بكثير.



وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن ما يصل إلى 58 شخصا لقوا حتفهم.



وقال مسؤولو المنطقة، بمن فيهم بهانو براتاب سينج كالياني كبير المسؤولين الطبيين في عليكره، إن عمليات التشريح أجريت على 51 جثة منذ يوم الجمعة، ما أكد 25 حالة وفاة بسبب التسمم بالخمور.



وأضاف إنه تم إرسال العينات الـ26 المتبقية لفحوص الطب الشرعي إلى مدينة أجرا.



وقالت الشرطة إن عشرة أشخاص من بينهم شخص تردد أنه المهيمن على معمل للخمور المغشوشة اعتقلوا في حملة مستمرة.



وأمرت إدارة الولاية بفتح تحقيق في الحادث، وتم إيقاف خمسة من مسؤولي الولاية عن العمل بسبب التراخي والإهمال.



وتلقى تجارة الخمور غير المشروعة رواجا في الهند لأنها أرخص بكثير من الكحول المنتج تجاريا.



وغالبا ما يوجد الميثانول، وهو مادة كيميائية تستخدم كمضاد للتجمد، في مثل هذه المشروبات.