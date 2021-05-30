عرضت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» تقريرًا يرصد تقديم مطوّرو العقارات في هونج كونج شقة جديدة في برج ضخم تقترب قيمتها من مليون ونصف مليون دولار؛ لتحفيز السكان على تلقي لقاح كورونا.

وستطرح الشقة البالغ قيمتها 1.4 مليون دولار، ضمن سحب يانصيب يشمل 20 جائزة، ويمكن فقط لمن تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المشاركة فيه.

وقال أحد المواطنين الذي تلقى جرعة واحدة من اللقاح: «سأتلقى الجرعة الثانية خلال أيام، بالتأكيد سأشارك في السحب لم لا؟ إنه يعتمد على الحظ وسأختبر حظي».

من جانبها، أشارت مواطنة أخرى إلى أن الأمر لا يحفزها للحصول على اللقاح، معلقة: «الأمر سيحفز الناس بالتأكيد، لكني لا أريد المخاطرة بحياتي في ظل الشكوك حول الأمر.. ربما في اليوم التالي سأموت فمن يستفيد من ذلك؟ لا أحد».

وكانت هونج كونج قد أمنت ما يكفي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لسكانها، لكن الحملة تباطأت بسبب رفض العديد من المواطنين الإقبال على تلقي اللقاحات.