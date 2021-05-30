توجه المنتج طارق الجنانيني، بالشكر للقائمين على الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية، موضحًا أن مجلس الإدارة القديم برئاسة تامر مرسي، تولى إدارة الشركة في توقيت صعب وتمكنوا من ضبط أجور الممثلين وتنظيم آليات عديدة في سوق الدراما.

وأعرب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس السبت، عن تفاؤله بما هو قادم من الشركة والذي سيكون في مصلحة الدولة في المقام الأول والإنتاج الدرامي، ذاكرًا أنه حضر المؤتمر المنعقد أمس وكذلك اجتماعا مع حسن عبدالله، رئيس مجلس الإدارة الجديد للشركة، والذي تناول حديثًا بصورة إيجابية عن التخطيط للفترة المقبلة.

وقال إن الحديث تمحور حول أن مصر لابد أن يكون لها دور محوري وقوي في هذا المجال، مشيرًا إلى تطرقهم خلال الاجتماع لسؤال «كيف يمكن أن يكون عام 2022 الأفضل درميًا؟».

وأضاف أن الإعلام المصري لا يصح أن يدار بأهواء شخصية، ذاكرًا أنه كان هناك فروقًا كبيرة بين أجور العاملين في السينما عن العاملين في الدرما.

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ظهر أمس السبت، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان ما تحقق من إنجازات، بالإضافة لكشف ملامح التطوير خلال المرحلة المقبلة وخططها المستقبلية.

وأعلنت الشركة خلال المؤتمر المنعقد تحت شعار «5 سنوات من التطوير» عن توسيع قاعدة المشاركة مع المنتجين لتشمل أكبر عدد من الأعمال الدرامية على مدار العام.

كما سيتم توزيع الإنتاج الدرامي بشكل عادل على موسم ممتد خارج شهر رمضان، فضلا عن العمل على إعادة إنتاج الأشكال الدرامية المختلفة المكثفة مثل حلقات السباعيات وإنتاج أعمال 15 حلقة.

وسيتم تطوير الدراما من خلال المنظومة الجديدة للإنتاج وضبط الأسعار، ويتم التعاون مع شركات الإنتاج داخل السوق المصري (شركة العدل الجروب - شركة سيل ميديا – شركة الجابري – شركة آرت ميكر - روزناما - طارق الجنايني - ماجنوم- میدیا هب).

