استطلاع: معظم الشباب بألمانيا يشعرون بالوحدة في ظل تفشي كورونا

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أظهر استطلاع حديث أن كثيرا من الشباب في ألمانيا يشعرون غالبا بالوحدة خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك في الاستطلاع الذي أجرته شركة التأمين الصحي "برونوفا" وشمل نحو ألف شخص تقل أعمارهم عن 30 عاما.

ونشرت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية نتائجه في عددها الصادر اليوم الأحد.

وبحسب الاستطلاع، فإن 56% من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و29 عاما، يشعرون "غالبا بالوحدة" منذ بداية تفشي الوباء.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن نسبة مقاربة لذلك من الشباب الذين شملهم الاستطلاع، يشعرون بالقلق على فقدان دوائر أصدقائهم بسبب محدودية جهات الاتصال.

وبحسب الاستطلاع، قلصت الفتيات والشابات بصفة خاصة الاتصالات مع أصدقائهن، حيث ذكرت 63% منهن أنهن تقابلن مع دائرة أصدقائهن المقربات بمعدل أقل، وذكرت 51% منهن أن معدل لقائهن بأعز صديقة لهن أصبح أكثر ندرة.

ولكن الوضع لم يكن كذلك بين الرجال، حيث قلص 47% فقط من الرجال معدل رؤيتهم لدائرة أصدقائهم المقربين، وصار اللقاء بأعز صديق أكثر ندرة بين 37% فقط من الرجال.

وفي المقابل كان هناك تقييمات إيجابية، حيث قيّم 55% من التلاميذ والطلاب والمبتدئين مهنيا الوضع بشكل إيجابي بأنهم تعلموا شيئا جديدا في مجال الرقمنة- بدءا من التعامل مع الحواسب الآلية وصولا إلى استخدام برمجيات جديدة.

وذكر 45% ممن شملهم الاستطلاع أنهم يلتقون حاليا بأصدقائهم بمعدل أكثر في الواقع الافتراضي على الإنترنت من أجل اللعب سويا في ألعاب إلكترونية مثلا.