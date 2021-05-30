إيطاليا تمدد حظر دخول القادمين من الهند وبنجلاديش وسيرلانكا

قررت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، تمديد قرار حظر دخول أراضيها للأشخاص القادمين من الهند وبنجلاديش وسريلانكا حتى 21 يونيو المقبل، وذلك كإجراء احترازي تواصل اتخاذه لمواجهة المتحور الهندي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والذي ينتشر سريعا.

وذكر موقع (ذا لوكال) الإخباري الأوروبي أن الحظر، الذي لا ينطبق على المواطنين الإيطاليين، كان قد فرض في أواخر شهر أبريل الماضي وكان من المقرر أن ينتهي سريانه اليوم.

جدير بالذكر أن إيطاليا سجلت 125 ألفًا و919 حالة وفاة بكورونا منذ انتشار الوباء في فبراير 2020، وهو ثاني أكبر عدد للوفيات في أوروبا بعد بريطانيا، والسابع على مستوى العالم.